Mulher condenada a três anos de prisão por criticar Fórmula 1

Tribunal do Barém, um país do médio oriente, condenou uma ativista depois de criticas na internet sobre o grande prémio da Fórmula 1.

Por Lusa | 21:50

Um tribunal do Barém condenou hoje a três anos de prisão uma ativista que tinha criticado na internet o Grande Prémio de Fórmula 1 que decorreu no país, anunciou o Instituto para os Direitos Humanos e Democracia do Barém.



Em comunicado, o instituto defendeu que se trata de um caso político contra Najah Ahmed Yusef, a quem o Ministério Público do Barém acusa de incentivar para "derrubar o regime político e sistema social" do país através dos seus comentários na rede social Facebook.



A ONG solicitou a sua libertação e a uma investigação por alegadas torturas que sofreu quando esteve detida em abril de 2017.



Nayah Ahmed Yusef diz que foi abusada sexualmente, maltratada física e psicologicamente durante os interrogatórios a que foi submetida depois da sua entrevista, salientando que foi obrigada a assinar uma confissão falsa.