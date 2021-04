Mulher condenada por assediar e propor sexo a responsável de ONG a troco de trabalho

Uma mulher foi condenada por assédio sexual após ter passado um ano e meio a importunar um responsável por uma ONG, Proyecto Hombre de Palma, em Espanha.O primeiro contacto começou na rede social, destinada a negócios e contactos profissionais, Linkedin, no final de 2018. A mulher, de 38 anos, enviou uma mensagem a pedir trabalho e oferecia-se para sexo caso o responsável a contratasse.O homem decidiu bloquear a mulher, mas as 'ofertas' não se ficaram por aqui. A mulher passou a enviar-lhe mensagens pelo Facebook acabando por ser, mais uma vez, bloqueada. A vítima, antes de bloquear a mulher, pediu que a deixasse em paz. Esta continuou sem desistir.Ao longo de um ano e meio enviou cartas, roupa feminina íntima e até chicotes.Foi esta manhã de terça-feira presente a tribunal e acabou multada em 540 euros e proibida de comunicar ou aproximar-se a menos de 100 metros do queixoso num período de dois anos.