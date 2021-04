Mulher condenada por tossir em cliente com cancro cerebral dentro de loja durante pandemia

Jacksonville, EUA, ignorando as normas impostas pela pandemia da Covid-19. A mulher terá ainda de passar seis meses em liberdade condicional, fazer avaliação de controlo de raiva e restituir o valor do teste de Covid-19 que a vítima precisou de fazer por causa do comportamento de Debra em junho de 2020.



Uma mulher foi condenada a 30 dias de cadeia e a uma multa de cerca de 420 euros por ter tossido em cliente com cancro cerebral numa loja em

Hunter foi presa depois de ter sido filmada a tossir deliberadamente durante uma discussão com funcionários dentro de uma loja do Pier 1. A vítima, Heather Sprague, teria começado a registar a discussão de Hunter com os funcionários e quando a mulher a viu fez um gesto obsceno. Depois aproximou-se e disse que tossiria para cima dela.









Heather Reed Sprague, mom of ten, and Mayo clinic brain tumour patient in Jacksonville Florida, got assaulted because she recorded an incident where an angry karen was screaming and threatening the staff at a store, for a return of an item she didn’t have. #momof10 SHARE IT!!!! pic.twitter.com/lWXwPOX3kz