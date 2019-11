Mulher contamina doces de Halloween com varicela para dar a crianças

Uma mulher contaminou chupas-chupas e rebuçados do filho ques estava doente para distribuir pelas crianças mascaradas que iam a sua casa receber doces, na noite de Halloween.



Esta informação foi avançada pela própria mulher, através das redes socias.

"O meu querido filho está com varicela neste momento e, por isso, decidimos ajudar os outros com imunidade natural durante este Halloween".



A australiana ainda se disponibilizou a enviar os doces contaminados pela Internet para quem quisesse, mas para isso as pessoas teriam que enviar um dólar pelos "gastos", pode ler-se na publicação de Sarah Walker.

"Light for Riley", um perfil do Facebook destinado a sensibilizar a população para a importância da vacinação, denunciou a publicação de Sarah. Foram muitos os pais que criticaram a atitude da mulher, sendo que alguns chegaram a ameaçá-la que seria denunciada às autoridades, mas Sarah defendeu-se ao dizer que a saúde do filho é mais importante que o emprego.



"Acreditam que têm razão em julgar-me a mim, denunciar-me e fazer com que me despeçam. Não me importa, a saúde e o bem-estar do meu bebé são mais valiosos para mim do que qualquer trabalho", avançou.

De acordo com o News.Au, um responsável da polícia de Queensland confirmou que o caso já está a ser investigado e se ficar provado que a mulher contaminou os doces, pode receber uma pena de prisão até 15 anos, por manipulação de alimentos e falsos testemunhos.