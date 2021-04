Mulher cria manicure irreverente com uma cebola e está a dividir opiniões. Veja a imagem

Partículas de uma cebola foi a escolha ousada de uma mulher para a manicure, tendo dividido as opiniões dos internautas com algumas pessoas a admitir que isso as deixava "loucas".

O vídeo que partilhou das suas unhas com parte de uma cebola no dedo indicador tem impressionado e já foi visto mais de 25,4 milhões de vezes.





Desde que foi publicado, o vídeo recebeu mais de 11 mil comentários. Enquanto algumas pessoas acham que é "bonito", outras imploram para que não se tornasse numa tendência nova.



A mulher é esteticista e compartilha regularmente tutoriais da forma como cria as suas unhas criativas e ao mesmo tempo irreverentes, na rede social TikTok.