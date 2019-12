Mulher culpa GPS de a mandar para favela perigosa no Rio de Janeiro onde foi atacada a tiro

Uma turista suíça culpa o GPS do carro por ter sido atacada, juntamente com o marido, no passado domingo à tarde, na Cidade Alta, no Rio de Janeiro.



De acordo com a imprensa brasileira, esta informação foi revelada por Miranda Pia Regazzoni, de 64 anos, no depoimento feito após o ataque à Polícia Civil, no domingo à noite.





Ao que tudo indica, a mulher e o marido, o empresário Michele Aangelo Galli, de 73 anos, seguiam do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, para Paraty, na Costa Verde, onde iriam participar nos festejos da passagem de ano. Quando chegaram à Avenida Brasil, o GPS terá orientado o casal para seguir o caminho por uma favela, devido ao trânsito que se estava a fazer sentir. Ao entrarem na favela em causa, foram atacados a tiro.

Às autoridades, Miranda disse que pelo menos três homens armados num carro vermelho dispararam contra eles, cerca das 17h30 locais. Um dos disparos acertou no peito de Michele. Já Miranda ficou ferida por estilhaços na mão.



Após o ataque, o casal ainda tentou fugir. No entanto, o carro onde seguiam acabou por embater num muro.



O casal teve de ser socorrido e transportado para o hospital. O empresário encontra-se em estado considerado grave.



As autoridades estão a realizar uma investigação e já montaram um operação policial a fim de conseguir capturar os suspeitos deste ataque.



O consulado da Suíça já entrou em contacto com o casal, que chegou ao Brasil no passado dia 26 de dezembro.