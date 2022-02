Mulher curada do vírus da SIDA graças a tratamento inovador

Uma mulher norte-americana foi considerada curada do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), depois de um tratamento com sangue de um cordão umbilical. A paciente tinha sido diagnosticada com leucemia, quatro anos depois de saber que tinha SIDA.Depois de receber um transplante com sangue do cordão umbilical, para tratar a leucemia mieloide aguda, a mulher entrou em remissão e está livre do HIV há 14 meses, segundo a Reuters.Esta é a primeira mulher curada do vírus e o terceiro caso de sucesso No mundo.

"Este é o terceiro caso de cura, e o primeiro numa mulher com HIV", disse Sharon Lewin, presidente da Sociedade Internacional da SIDA através de um comunicado.



O caso faz parte de um estudo liderado pela Dra. Yvonne Bryson, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e pela Dra. Deborah Persaud, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos EUA.



Esta investigação acompanha 25 pessoas com HIV que foram transplantadas com células-tronco retiradas do sangue de um cordão umbilical para o tratamento de cancro e outras doenças graves.