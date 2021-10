Mulher dá à luz bebé com mais de seis quilos, o terceiro maior de sempre no Reino Unido

Cherral Mitchell, de 31 anos, deu à luz um bebé com 6 quilos e 350 gramas em Oxfordshire, em Inglaterra. Este é o terceiro maior recém-nascido de sempre no Reino Unido.



O parto teve de ser cesariana e a mulher disse ao Daily Star que foram precisas duas parteiras para a conseguir ajudar a dar à luz. A equipa médica ficou "chocada" quando percebeu que o bebé pesava mais do que uma pedra.





Mãe de mais três crianças, Cherral Mitchell disse que não esperava que este bebé fosse tão grande e considera-o "uma pequena abóbora" por ter nascido tão perto do Halloween, que se celebra este domingo.