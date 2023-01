Uma mulher deu à luz durante um voo da companhia aérea árabe Emirates, que segui de Tóquio (Japão) para o Dubai (Emirados Árabes Unidos), uma viagem de 12 horas no total, na passada quinta-feira.A passageira e o bebé foram assistidos pela tripulação de cabine, todos preparados com formação médica para lidar com situações de parto ou ataques cardíacos.A Emirates disse à CNN Internacional que a mãe e o bebé "estavam em condições estáveis e, à chegada ao Dubai, foram tratados por médicos no aeroporto".