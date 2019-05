Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher dá à luz em autocarro e revisor e motorista ajudam no parto

Grávida dirigia-se para o hospital quando entrou em trabalho de parto.

20:03

Uma mulher deu à luz quando se dirigia para o hospital de autocarro em São Paulo, no Brasil. A equipa de emergência ainda foi chamada à Avenida Ipiranga mas não chegou a tempo e foi o próprio motorista da viatura a transformá-la numa sala de partos improvisada.



O revisor, Claudemir da Silva Pinheiro, de 52 anos, ajudou o motorista a realizar o parto.



"Nunca fiz um parto, não sou médico e como tal nunca me tinha visto numa situação semelhante. Estive sempre calmo. Agarrei no bebé com calma e envolvi-o na minha camisa, relata o homem ao G1 revelando ainda já ter auxiliado vários passageiros com ataques de epilepsia e enfartes.



Após a chegada da ambulância a mulher e o bebé foram encaminhados para o hospital. Segundo o site, ambos encontram-se a recuperar, mas estão livre de perigo.



O bebé chama-se João Henrique.