Mulher dá à luz no banco da frente de um carro Tesla em modo piloto automático

"Ela estava a apertar minha mão com tanta força ao ponto de eu achar que ia parti-la", disse Keating Sherry ao Inquirer.

"Eu repetia 'Yiran, concentra-te na tua respiração.'

Ao mesmo tempo também era um conselho para mim.

A minha adrenalina estava a mil."



Yiran deu à luz assim que o carro chegou ao hospital e sussurou: "Oh, meu Deus, Keating. Ela está cá fora", de acordo com o The Guardian. As enfermeiras cortaram o cordão umbilical do bebé no banco dianteiro do carro.



Uma mulher de Filadélfia, nos Estados Unidos da América, deu à luz no banco da frente do conhecido carro elétrico Tesla, enquanto o carro seguia no modo de piloto automático.O parto aconteceu em setembro, enquanto Yiran Serry, de 33 anos, e o marido Keating Sherry, de 44 anos, levavam o filho de três anos, Rafa, à escola. YiranSherry começou a sentir contrações quando a família estava presa no trânsito e o casal percebeu que não ia conseguir chegar a tempo ao hospital. Keating pôs o carro no modo de piloto automático depois de configurar o GPS para o hospital, que ficava a 20 minutos de distância.

"Assim que o pediatra disse: 'Ela está saudável, parabéns', suspirei de alívio", confessa Keating.



O casal chamou à filha Maeve Lily, depois de ter considerado chamá-la Tess, em homenagem à marca de automóveis.

"Obrigado, engenheiros da Tesla, pelo brilhante projeto de piloto automático", disse Keating.