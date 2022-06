Mulher dá à luz no mar e vídeo torna-se viral com várias críticas e discussões sobre o "parto livre"

Uma publicação da 'influencer' alemã Josy Peukert a dar à luz no mar, em fevereiro, numa praia em Nicarágua, país da América Central, que se tornou viral nas redes sociais, tem sido alvo de várias críticas e discussões sobre se este "parto livre" pode ter ou não complicações para o bebé.No perfil do Instagram, Josy, de 27 anos, explicou que a escolha de viver o momento no mar, sem assistência médica, foi programado pela produtora e o marido, perto do local onde vivem, uma vez que já tinha passado por três partos difíceis.Numa das publicações que fez sobre o parto, registado pelo marido, a criadora de conteúdos, que recusou fazer exames durante toda a gravidez, relatou que as ondas ajudaram no ritmo das contrações para o nascimento.Ao El País,