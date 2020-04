Mulher de 102 anos festeja vitória contra o coronavírus

Esther Marie Transue mora num lar de idosos na Florida, nos EUA, e quando foi diagnosticada com a doença foi rapidamente levada para o hospital.

Uma mulher com 102 anos foi diagnosticada com o novo coronavírus e, contra todas as expectativas, conseguiu recuperar, avança o site do programa Good Morning America.A idosa tinha febre, mas apenas seis dias depois do diagnóstico testou negativo para a covid-19.Esther brincou com a situação e disse que o segredo para uma longa vida é "tentar comporta-se bem".

"Tenho 102 anos. Quando o Senhor estiver pronto para mim, levar-me-á", afirmou.

Até agora, 8 em 10 mortes por coronavírus nos Estados Unidos da América ocorreram entre adultos com 65 anos ou mais, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças do país.