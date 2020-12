Mulher de 102 anos que sobreviveu a um cancro e à gripe espanhola venceu a Covid-19 pela segunda vez

Uma mulher de 102 anos que nasceu durante a gripe espanhola de 1918 e que já sobreviveu a um cancro, acaba de vencer o coronavírus pela segunda vez.

Angelina Friedman, que vive num lar em Nova Iorque, nos Estados Unidos, testou pela primeira vez positivo para a Covid-19 em março. Mas em outubro, pouco antes de completar 102 anos, voltou a contrair a doença.

Em declarações à NBC, Joanne Merola, sua filha, revelou que da primeira vez, "o pior sintoma que ela teve foi febre, que durou cerca de 10 dias". Nessa altura, passou uma semana no hospital e regressou ao lar onde vive logo após testar negativo.

Contudo, da segunda vez que testou positivo para a Covid-19, os sintomas foram um pouco mais graves. De acordo com a filha, Angelina "estava com tosse, sem forças e novamente com febre".

Mas apesar de tudo, esta centenária voltou a recuperar e em novembro estava de volta ao lar, depois de ter testado novamente negativo.

A história de Angelina impressiona pela sua determinação e Merola, sua filha, recorda que foi sempre assim. "Você simplesmente não pode desistir. Você tem que lutar. A minha mãe tem vontade de permanecer viva como eu nunca vi antes", disse, recordando que Angelina "já passou por muitas coisas na vida".

Recorde-se que Angelina Friedman nasceu a bordo de um navio que levava imigrantes de Itália para Nova Iorque e a sua mãe faleceu a dar à luz, em plena gripe espanhola, doença que matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo.