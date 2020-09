Jovem de 19 anos comporta-se como um bebé de 10 meses e médicos não conseguem saber porquê

Daisy Rainey tem 19 anos e podia ser uma jovem adulta à procura da independência. No entanto, a jovem está "presa no tempo" devido a uma condição misteriosa que nunca foi diagnosticada pelos médicos.Daisy, de Cardiff, País de Gales, é uma bebé de 10 meses presa no corpo de uma mulher de quase 20 anos. É totalmente dependente dos pais, de 53 e 56 anos, e do irmão mais velho, de 22 anos. Usa chupeta, fraldas e consegue andar, mas, no que toca à sua percepção do mundo, não é mais evoluída do que uma criança com menos de um ano.