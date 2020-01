Mulher de 21 anos faz-se passar por rapaz de 16 e abusa sexualmente de mais de 50 raparigas

Uma mulher de 21 anos fez-se passar por um adolescente de 16 anos para abusar sexualmente de jovens que conhecia através do Instagram e Snapchat.



Gemma Watts perseguiu raparigas com 14 e 15 anos anos e as autoridades acreditam que fez mais de 50 vítimas em Londres.





O esquema era simples. Gemma fazia-se passar por James Waton, de 16 anos, nas redes sociais. Escondia o cabelo dentro de um boné e viajava até às vítimas num papel tão bem desempenhado que chegava mesmo a conhecer os pais das mesmas.A mulher, desempregada e a viver em casa da mãe, metia conversa com os seus alvos, elogiava-as e depois pedia-lhes os números de telemóvel. A partir daí conversava com as mesmas através do Whatsapp que, na maioria dos casos, só percebiam que tinham sido enganadas quando eram confrontadas com a polícia.Gemma só foi apanhada após um médico ter recorrido à polícia por ter uma paciente que tinha um relacionamento sexual com um jovem mais velho. Só posteriormente se descobriu que esse jovem era afinal uma mulher de 21 anos.Segundo avança o jornal britânico The Sun, a mulher continuou a perseguir e abusar de raparigas mesmo após estar sob investigação policial que monitorizava os seus passos em Londres.

Watts foi presa por oito anos depois de se ter declarado culpada.