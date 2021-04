Mulher passa 22 horas por dia na cama devido a doença rara que a impede de se movimentar

Uma mulher, de 27 anos, com uma doença rara, passa 22 horas por dia na cama porque um movimento errado pode matá-la.



Celeste Veenen, sofre da síndrome de Ehlers-Danlos (EDS), uma doença hereditária que afeta o tecido conjuntivo e que provoca flexibilidade incomum das articulações, pele muito elástica e tecidos frágeis.

A condição afeta principalmente o pescoço e as costas, o que a obriga a usar um dispositivo à volta do tronco para ajudá-la a manter as vértebras no lugar.

A mulher precisa ainda de um dispositivo de oxigénio ao lado da cama e é alimentada através de tubos.

A doença fá-la estar presa à cama para evitar pressão sob a coluna, que pode causar-lhe uma dor "insuportável".



Em declarações ao site de notícias AD, Celeste confessou que "um movimento errado pode ser o último" e que o que mais deseja é viver bem.



Segundo The Daily Mirror, Celeste conseguiu, através de doações, dinheiro suficiente para uma operação que lhe pode dar qualidade de vida.