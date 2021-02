Uma mulher de 29 anos, natural da África do Sul, afirma que as relações sexuais com o marido de 80 anos são melhores do que com homens mais novos.Terzel Rasmus conheceu Wilson Rasmus, 51 anos mais velho, num jornal local em 2016 e desde então que o casal está profundamente apaixonado, assume a mulher.A diferença de idades entre Terzel e Wilson, que vivem na Cidade do Cabo, não é problema e o casal acreditam que é essa diferença que os complementa.Relativamente à intimidade, Terzel explica que o marido é muito atencioso e que é isso que o torna um "ótimo amante""Os homens mais novos tendem a ser muito egoístas", garante a mulher.Ambas as famílias apoiaram o casal, no entanto, Terzel já recebeu muitos comentários negativos de pessoas exteriores à relação que a acusam de estar à procura do dinheiro de Wilson.