Mulher de 35 anos sequestrada em África

Mulher estava no carro quando foi abordada por quatro homens.

Uma mulher norte-americana de Kampala, África, e seu motorista foram sequestrados nesta terça-feira de um parque nacional no sudoeste de Uganda.



Segundo a agência Reuters, a polícia informou esta quarta-feira que os sequestradores estão a exigir um resgate de 446 mil euros.



Kimberley Sue Endecott, de 35 anos, estava a dar um passeio de carro no Parque Nacional Queen Elizabeth quando foi abordada por quatro homens.



De acordo com fontes policiais, os suspeitos estavam armados.



O alerta foi dado por casal de idosos que se encontrava no mesmo local.



A polícia refere que este sequestro pode ter motivações financeiras, tendo em conta que os raptores exigiram o dinheiro para o resgate pouco tempo depois.



Em comunicado, as autoridades referem que "as equipas de segurança cortaram todos os acessos e saídas na fronteira entre Uganda e a República Democrática do Congo".