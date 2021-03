Mulher de 39 anos morre quatro dias após tomar a segunda dose da vacina da Moderna contra a Covid-19

estação de televisão local afiliada à CBS, a

Kassidi Kurill, uma mãe solteira de 39 anos do Utah, nos Estados Unidos, morreu quatro dias após receber a segunda dose da vacina da Moderna contra a Covid-19.A notícia está a ser amplamente divulgada pelos media internacionais. Kassidi era técnica cirúrgica e não tinha nenhuma condição de saúde subjacente, segundo avança aKUTV.Kurill sentiu uma dor no braço após a primeira injeção de Moderna, mas, como não teve outros efeitos colaterais, avançou para a segunda dose. Porém, a situação agravou-se. Kurill tomou a segunda dose da vacina da Moderna no dia 1 de fevereiro.A mulher referiu que tinha o coração com um batimento acelerado e dirigiu-se ao hospital acompanhada pelo pai Hawley. Quando chegou, Kassidi já se encontrava com vómitos.Hawley, um piloto reformado, disse aos médicos que a filha tinha acabado de receber a segunda dose da vacina."Fizeram análises ao sangue e imediatamente voltaram para dizer que ela estava muito, muito doente e que o fígado não estava a funcionar", disse o pai à KUTV.A irmã mais velha de Kurill, Kristin, disse que sabia que a irmã tinha ido para o hospital, mas a velocidade com que o quadro clínico se agravou foi "inesperada".A técnica cirúrgica foi helitransportada para o Centro Médico Intermountain em Murray, um "centro de trauma" (unidade orientada para doentes com lesões graves), porque o fígado estava a falhar e era necessário um transplante de urgência. Esta era a única hipótese de a mulher sobreviver.Kristin foi transportada no primeiro voo disponível, mas não teve permissão para entrar no hospital por causa dos protocolos do coronavírus.Os pais de Kurill ofereceram-se para doar parte dos seus fígados, mas nunca tiveram a hipótese de o fazer porque os órgãos da mulher começaram a falhar.Kassidi morreu 30 horas depois de chegar ao hospital.Foi realizada uma autópsia ao corpo de Kurill, mas o legista estadual não comentou o caso devido às leis de privacidade, de acordo com a KUTV. O médico legista afirma apenas que acha "muito difícil" de perceber isso numa autópsia.

A família de Kurill espera obter respostas. Emilia, filha de nove anos de Kassidi, ficará agora aos cuidados dos avós.