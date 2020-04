Mulher de 40 anos alvo de violação em grupo enquanto realizava quarentena

Uma mulher com cerca de 40 anos foi violada por um grupo de homens enquanto realizavam quarentena devido ao coronavírus numa escola na Índia.O incidente aconteceu no decorrer da última semana, a mulher procurou abrigo numa esquadra da polícia depois de percorrer vários quilómetros no regresso para a sua aldeia, mas acabou por ser encaminhada para uma escola onde deveria realizar a quarentena e um teste à Covid-19.Dentro do edifício escolar, a mulher foi violada por um grupo de três homens. Os criminosos foram presos e estão detidos numa cadeia do País, segundo avança a Reuters.