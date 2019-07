Mulher de 45 anos mata pai à facada enquanto este dormia

Uma mulher de 45 anos foi detida esta terça-feira, em Málaga, Espanha, depois de alegadamente ter matado o pai à facada enquanto este dormia, e ter deixado a mãe com ferimentos leves.O alerta às autoridades foi dado pelos filhos da suspeita, que encontraram o avô já sem vida. De acordo com a imprensa espanhola, os eventos aconteceram na madrugada de segunda para terça-feira.A equipa de emergência socorreu a idosa, que tinha apenas uma leve lesão nas costas, mas nada puderam fazer pelo marido desta. Horas depois, a Polícia Nacional prendeu a filha da vítima, acusando-a do crime de homicídio. Desconhecem-se para já as motivações da alegada assassina.