Mulher dá à luz gémeas após luta contra a anorexia que a levou a pesar 25 quilos

Christine Forshaw de Epsom, Surrey, em Inglaterra, é uma sobrevivente.





Emily Tracey e Grace Christine

Uma mulher com 50 anos realizou o sonho da sua vida após ter dado à luz duas meninas gémeas.Há 20 anos que luta contra a anorexia, que a levou a pesar a determinada altura apenas 25 quilos, e temia ter ficado infértil. Após anos de apoio e ajuda, Christine voltou a ser saudável e, embora os médicos temessem que esta não pudesse engravidar, a mulher não desistiu.Foram necessários quatro tratamentos de fertilização in vitro para que conseguisse ter as suas duas filhas.nasceram saudáveis no final de março."Depois das lutas que tive com a anorexia, a minha menstruação parou completamente e eu honestamente pensei que tinha perdido qualquer hipótese de ter um bebé, quanto mais dois. É o dobro da alegria", afirmou a mãe ao jornal Mirror.Christine assume-se mais feliz que nunca e afirma estar ansiosa pelo futuro.