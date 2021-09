Imagens de videovigilância mostram uma mulher a ser assaltada na rua em Moscovo, na Rússia, e a agarrar-se à mala para que o ladrão não a leve. A mulher, que segundo as autoridades tem cerca de 70 anos, não largou os seus pertences e o ladrão acabou por desistir do assalto quando um outro homem se aproximou do local.