Mulher de 71 anos andou 10 km a pé para ajudar vítimas do Idai. Bilionário vai dar-lhe uma casa

Gogo Magombo é viúva e acorda todos os dias às 4 horas para vender roupa. Pegou na que tinha e decidiu doá-la.

Logo que ouviu as notícias sobre o ciclone Idai na rádio, Gogo não hesitou. A mulher de 71 anos arrecadou algumas roupas que comprara para revender, encheu um saco e pôs-se a caminho. Percorreu a pé 9,6 quilómetros até Harare para entregar o que trazia porque não tem dinheiro para os transportes. A sua bondade despertou a atenção do maior bilionário do Zimbabué, que decidiu recompensá-la.

Após ser alertado para esta história no Facebook, Strive Masiyiwa prometeu construir uma casa a Gogo e fazer-lhe um pagamento mensal. "O que ela fez é um dos mais notáveis atos de compaixão que já vi! Quando isto acabar, vou descobri-la, e convidá-la a encontrar-se comigo, se possível. De seguida, vou rezar com ela. Depois vou construir-lhe uma casa onde quer que ela queira no Zimbabué! Será alimentada a energia solar e terá água canalizada", afirmou o bilionário fundador da empresa de telecomunicações Econet Wireless International. Também prometeu pagar-lhe 890 euros por mês.

Masiyiwa também está envolvido nos esforços de socorro no Zimbabué, no pós-ciclone Idai. "Admiro as pessoas que agem numa crise! Que sejam abençoados se agiram logo como ela. Não se trata de quanto se tem", reforçou.

Gogo Magombo também é conhecida como Plaxedes Dixon. Todos os dias, a viúva acorda às quatro da manhã para ir trabalhar. Naquele dia, levou as roupas que costuma vender até à igreja presbiteriana de Highlands, para as doar. Foi a igreja que partilhou a sua fotografia.

"Temos um problema nos dias de hoje. Muitas pessoas, especialmente cristãos, pensam que os pastores são os únicos que devem ser ajudados. Acreditam que só se deve dar aos que estão nos círculos religiosos. Porém, na Bíblia, está escrito em Mateus 25:45 ‘Sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixastes de fazer’.