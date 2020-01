Mulher de 79 anos morta pelo marido em Espanha

Uma mulher de 79 anos foi morta pelo marido, em A Pastoriza, no município de Lucense, Espanha, na noite de sábado, em contexto de violência doméstica, informa a Guarda Civil. O homem de 82 anos suicidou-se de seguida.

De acordo com o jornal El Progreso, a vítima foi encontrada no interior da sua habitação pela neta com um forte golpe na cabeça, cortes no rosto e no pescoço, e envolta numa poça de sangue. Na sala da casa onde estava o cadáver foi encontrada uma faca ensanguentada, que ao que tudo indica será a arma do crime.

Já o corpo do alegado agressor foi encontrado no exterior da casa, sob uma janela aberta, o que indica que o homem se terá matado atirando-se da mesma. O cadáver tinha cortes no pulso.

A confirmar-se o cenário de violência doméstica, esta é a sexta morte a verificar-se em Espanha nestas circunstâncias, em 2020. Só esta semana, registaram-se mais dois casos. O ano de 2019 terminou com 55 mulheres mortas às mãos dos maridos ou parceiros no país vizinho.