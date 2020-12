Mulher de 90 anos foi a primeira pessoa no mundo a receber a vacina contra a Covid-19 da Pfizer

Margaret Keenan faz 91 anos na próxima semana e disse que este foi "o melhor presente de aniversário".





O programa de vacinação do país tem como objetivo proteger os mais vulneráveis e regressar gradualmente à vida normal.



A vacina de Margaret foi administrada pelas 06h30 locais, no Hospital da Universidade de Coventry.



Keenan disse: "Sinto-me tão priviligiada ao ser a primeira pessoa a ser vacinada contra a Covid-19. Significa que finalmente passar tempo com a minha família e amigos, após ter estado sozinha a maior parte do ano".



A vacina será administrada, numa primeira fase, em 50 hospitais espalhados por todo o Reino Unido. Pessoas com mais de 80 anos, funcionários de lares e profissionais de saúde estão na linha da frente.