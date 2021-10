Mulher de Alex Pullin dá à luz 15 meses após a morte do atleta olímpico

do snowboarder olímpico australiano

Alex "Chumpy" Pullin

deu à luz 15 meses após a morte do atleta australiano, no ano passado, avançou a CNN.



O snowboarder de 23 anos, duas vezes campeão mundial, morreu enquanto fazia caça submarina na Austrália, em julho de 2020.

A filha do casal, Minnie Alex Pullin, nasceu esta segunda-feira depois de ter sido concebida pelo método FIV (fertilização in vitro).



"Fizemos o processo de recuperação de esperma porque o Chump faleceu, para obter o esperma dele. O médico selecionou o espermatozóide mais viável entre milhões e colocou-o diretamente no óvulo", disse Ellidy Pullin.





A mulher anunciou que estava grávida em junho e partilhou no Instagram que ela e o falecido parceiro já "sonhavam há anos" ter um filho.



"O teu pai e eu temos sonhado contigo há anos, pequenina. Com uma reviravolta na história de partir o coração, estou emocionada por finalmente dar as boas-vindas a uma parte do fenómeno que é o Chumpy!", acrescentou Ellidy.



A viúva disse à Vogue Australia que a gravidez foi "agridoce" e acrescentou que, se por um lado se sentia "sufocada de felicidade", por outro também estava triste por saber que "Chump não está aqui para compartilhá-la".

A mulherEra conhecido por ser um mergulhador experiente e já tinha partilhado nas redes sociais a paixão que tinha pela caça submarina.