Mulher de diplomata suspeita de atropelar mortalmente jovem de 19 anos foge para os Estados Unidos

A mulher de um diplomata norte-americano fugiu para os Estados Unidos depois de atropelar mortalmente um jovem de 19 anos. O Reino Unido já enviou um pedido de extradição aos EUA.

O caso remonta a 27 de agosto deste ano. Harry Dunn, de 19 anos, viajava de mota quando colidiu com o carro de Sarah Johnson, na vila de Croughton, em Inglaterra. O jovem ficou gravemente ferido e acabou por morrer no hospital.





A polícia inglesa de Northamptonshire confirmou, este sábado, que a norte-americana saiu do país sem comunicar a viagem às autoridades.

O secretário para as Relações Externas mostrou-se bastante dececionado com a atitude da mulher, em reunião com o embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido.

Através de uma publicação nas redes sociais, a família da vítima acusa a mulher de tentar fugir à justiça.



"A condutora envolvida no acidente com Harry deixou o país, aparentemente, para escapar à justiça. Estamos a ser privados do nosso luto. As nossas vidas estão suspensas. Ela deve retornar ao Reino Unido para enfrentar a Justiça", pode ler-se.