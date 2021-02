Mulher de El Chapo detida por tráfico de droga e por suspeita de ter ajudado o marido a escapar da cadeia

de cocaína, metanfetamina, heroína e canábis para os EUA. Além destas suspeitas, recaem ainda sobre a mulher suspeitas

Emma Coronel Aispuro, a mulher do narcotraficante El Chapo foi detida esta terça-feira no Aeroporto Dulles em Washington DC, nos EUA.A mulher, uma ex-rainha da beleza de 31 anos, com cidadania americana e mexicana, é acusada de ter tentado contrabandear droga do México para os Estados Unidos.Aispiro será presente a tribunal esta terça-feira com a acusação de conspirar a distribuiçãode ajudar o marido na sua famosa fuga, em 11 de julho de 2015, por um túnel escavado debaixo da prisão de Altiplano, no México.

Mike Vigil, um ex-agente da DEA - orgão da polícia responsável pelo controlo de narcóticos - que trabalhou disfarçado no México, disse ao jornal britânico Daily Mail que Coronel Aispuro era 'uma princesa do narcotráfico' profundamente envolvida no mundo do tráfico.