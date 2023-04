Johnny Rotten

Nora Foster, a mulher do vocalista do Sex Pistols, John Lydon ou, morreu aos 80 anos. Forster lutava há cinco anos contra a doença de ALydon e Forster estiveram casados 44 anos e, atualmente, o ex-vocalista da banda britânica, com 67 anos, cuidava da mulher a tempo inteiro.