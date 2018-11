Família tem tentado trazê-la e aos dois filhos para Lisboa.

Nos últimos meses a família de Celso Rodrigues da Costa, o primeiro jihadista português a aparecer num vídeo de propaganda do auto-proclamado Estado Islâmico (EI), tem tentado trazer as mulheres e os filhos do terrorista para Portugal. No entanto, uma delas, Reema Iqbal, disse ao jornal britânico The Sunday Times que o seu objectivo é voltar à Europa – mas ao Reino Unido, onde nasceu e onde vive a sua família mais próxima, segundo pode ler-se na Sábado.