Mulher de Michael Schumacher quebra o silêncio e fala sobre tratamentos do piloto

Sempre ao seu lado. Corinna Schumacher, a mulher de Michael Schumacher, não tem largado o antigo campeão de Fórmula 1 desde que ele sofreu um grave acidente na neve, em dezembro de 2013, que o atirou para uma cama com graves lesões na cabeça.



O estado de saúde do alemão de 50 anos que se tornou lenda no desporto automóvel nunca foi totalmente revelado e a família fez sempre questão de manter um enorme secretismo em torno do que se passava e da sua recuperação.



Agora, Corinna, de 50 anos, deu uma entrevista onde fala do marido.



"Ele fez tudo por mim. Nunca esquecerei a quem tenho que agradecer. Esse é meu marido Michael", disse, revelando que ele está a ser alvo dos melhores cuidados.



"Pode ter certeza de que ele está nas melhores mãos, e que estamos a fazer tudo o que é possível para o ajudar. Por favor, entenda que estamos apenas a fazer a vontade de Michael mantendo um assunto tão sensível como a saúde, como sempre foi, em privado", disse à revista 'She'.