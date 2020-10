Mulher de Nick Cordero viu ator morrer lentamente de Covid-19 e arrasa postura de Donald Trump

A mulher de Nick Cordero, ator que morreu vítima de Covid-19 no passado mês de julho, arrasou uma publicação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Twitter onde apelou aos seguidores para "não terem medo da Covid-19"."Infelizmente nem todos têm a sorte de passar dois dias no hospital. Chorei 95 dias (...) a ver o que a Covid-19 fazia à pessoa que eu amava", disse Amanda Kloots.A viúva disse que a doença "é algo a temer". "Após veres a pessoas que amas a morrer, nunca dirias o que escreveste nesta publicação", atirou.