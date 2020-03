Mulher de Pedro Sánchez, presidente do governo de Espanha, tem coronavírus

A mulher do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, é mais um caso confirmado de coronavírus em Espanha. De acordo com o El Mundo, Doña Begoña Gómez realizou análises nas últimas horas e encontra-se estável.



Testes complementares a membros do governo espanhol confirmaram ainda resultados positivos das ministras de Política Territorial e Função Pública, Carolina Darias, e da Igualdade, Irene Montero. Ambas encontram-se nas suas casas, avança o jornal.