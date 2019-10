Mulher degolada pelo ex-namorado à frente da filha. É a 47.ª vítima de violência doméstica este ano em Espanha

Uma mulher de 44 anos morreu esta terça-feira em Alicante, Espanha, após ser degolada pelo ex-namorado em casa. A filha de ambos, de 11 anos, encontrava-se em casa no momento em que a mãe foi assassinada. Segundo fontes da Polícia Nacional, citadas pelo El País, o alegado assassino tinha uma ordem de restrição da vítima. Foi detido no mesmo dia.A mulher, de nacionalidade russa, torna-se assim na terceira mulher assassinada no espaço de três dias em Espanha.Cerca das quatro da manhã desta terça-feira o agressor, de 54 anos, terá entrado, sem consentimento, em casa da mulher. De acordo com o El Mundo, utilizou uma escada e entrou por uma das varandas da habitação. As autoridades dirigiram-se ao local depois de terem recebido uma chamada de uma vizinha que alertou ter ouvido gritos.Segundo fontes da investigação, a vítima tinha denunciado o homem, também de nacionalidade russa, no passado dia 1 de outubro. Depois da denúncia tinha sido emitida uma ordem de restrição.Este ano foram mortas em Espanha pelos companheiros ou ex-companheiros 47 mulheres. Estes crimes deixaram 34 crianças orfãs. Outros quatro casos estão ainda a ser investigados. Desde 2003 morreram 1.023 mulheres vítimas de violência doméstica no país.