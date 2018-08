Mulher deixa filha de 14 anos ser violada por vários homens em troca de droga

Menor sofre de paralisia cerebral e autismo.

21:25

O namorado de 44 anos desta mulher, Renée Collins, está entre os homens que terão violado a menor no estado norte-americano do Missouri. A notícia é avançada pelo jornal Columbia Daily Tribune e revela que a suspeita está ainda acusada de tráfico de crianças e negligência ao colocá-las em perigo.



A adolescente vitima dos abusos tem a capacidade mental de uma criança com dois ou três anos e usa um aparelho de correção nas pernas. Os crimes foram denunciados pela própria quando, ao ser entregue aos serviços de proteção de menores, em julho de 2017, disse às autoridades que a mãe a "alugava" a homens.



Tanto Renée como o namorado estão p resos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.





Uma mulher de 49 anos foi detida por ter, alegadamente, permitido que vários homens violassem a sua filha de 14 anos, que sofre de autismo paralisia cerebral, em troca de dinheiro e cocaína.