Mulher denuncia abusos sexuais de padres: "Abusam de ti e dizem que Deus está a ver"

As primeiras denúncias contra os Legionários de Cristo surgiram há já 22 anos, mas só agora a primeira mulher vítima dos padres pedófilos daquela organização católica, fundada por Marcial Maciel, veio a público contar o que sofreu e exigir justiça."É preciso muito tempo para assimilar que a culpa não foi tua", explica Ana Lucía Salazar, apresentadora de rádio e TV. Abusada quando tinha apenas oito anos, acusa o padre Fernando Martínez, diretor do colégio dos Legionários em Cancún, onde estudou."Fez-me acreditar que era meu amigo mas só para abusar de mim", conta, detalhando as manipulações do padre: "Enquanto abusam de ti dizem-te que não é nada de mal, que Deus está a ver".Ana afirma-se traumatizada para sempre e diz que veio agora a público para "exigir um perdão público" que a congregação nunca deu, nem a ela nem às restantes vítimas de abusos: "Decidi dar a cara porque ele foi protegido durante anos depois de destruir as nossas vidas".Desconhece-se quantas foram ao certo as vítimas de Martínez, mas contam-se em dezenas. Ao contrário da maioria dos colegas legionários, este padre preferia meninas a rapazes.Recorde-se que os abusos nos Legionários remontam a Maciel, que abusou de seminaristas e de crianças, entre as quais os próprios filhos.