Mulher desaparecida escreve "SOS" no chão e é encontrada graças a câmara de vigilância

Uma mulher que passou três dias desaparecida na Austrália foi resgatada depois de ter escrito "SOS" na terra do chão, mensagem que foi vista através de uma câmara de segurança.Segundo avança a BBC, Deborah Pilgrim, de 55 anos, perdeu-se no domingo depois de se ter separado do seu grupo de campismo, no sul da Austrália.Numa propriedade vazia, decidiu escrever essa sigla de emergência que foi vista pelo proprietário da casa, que mora a 70 quilómetros de distância, através da sua câmara de vigilância.A mulher foi encontrada esta terça-feira à noite, de "boa saúde", perto da cidade de Sedan, depois do proprietário, Neil Marriot, ter dado o alerta após verificar as câmaras da propriedade."Estava SOS escrito no chão, algo que não existia no dia anterior. Então juntei dois mais dois e chamei a polícia", disse o dono da habitação, que instalou a câmara há pouco tempo, após uma série de invasões na sua propriedade.