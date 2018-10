Mulher descobre cancro depois de sintomas associados à constipação

Sinais apresentados foram atribuídos ao uso de analgésicos para dores nas costas.

Uma mulher, de 49 anos, foi diagnosticada com cancro colorretal na sequência de vários sintomas relacionados com uma constipação e cansaço extremo.



Lesley Rollinson, de Lancashire, no Reino Unido, não foi desde logo corretamente diagnosticada, uma vez que associava as dores que tinha na região lombar à utilização de medicamentos para as dores nas costas.

Há cerca de dois anos, Lesley teve uma grande constipação, seguida de muito cansaço e perdas de sangue retal, associando todos estes efeitos à toma dos analgésicos.

Quando os sintomas se tornaram mais recorrentes, Rollinson decidiu procurar um médico. A mulher chegou mesmo a ter dores quando se sentava, segundo avança o jornal The Sun.

O diagnóstico final foi conhecido em junho de 2017. Desde esse momento, Lesley faz tratamentos indicados pelo médico que a acompanha no combate à doença.



A mulher, citada pelo The Sun, apela a que as pessoas investiguem sintomas como o aparecimento de hemorróidas ou pequenas perdas de sangue, para que qualquer doença associada seja diagnosticcada de forma precoce.