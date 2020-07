Mulher descobre parasita na garganta após comer peça de sashimi

Uma mulher, de 25 anos, viu-lhe ser retirado um parasita com mais de 4 centímetros, que estava alojado numa das amígdalas depois de ter comido sashimi.Segundo avança o American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, a jovem chegou ao Hospital St Luke's International, no Japão, com queixas de dor e irritação na garganta.Os médicos relataram que o parasita ainda estava vivo quando removido pelos especialistas, reforçando que os sintomas da paciente "melhoraram rapidamente" depois de ser feito a remoção.

Este tipo de parasita é um dos vários que podem infetar as pessoas que comem carne e peixe crus. A paciente tinha comido sashimi cinco dias antes da remoção do parasita.



Os especialistas dizem que o número de casos semelhantes ao desta paciente aumentou devido à popularidade crescente do sushi e sashimi.