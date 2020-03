Mulher descobre que mãe morreu com coronavírus por mensagem de voz

Um mulher descobriu que a mãe tinha morrido com coronavírus através de uma mensagem de voz.Sem se poder despedir da mãe, Debbie descobriu que a idosa fazia parte de uma das milhares de pessoas que o vírus da pandemia já vitimou em todo o mundo através de uma sequência de três mensagens de voz deixadas pelo lar de idosos no qual a mãe era utente, em Kirkland, Washington, de acordo com o El Diario.A 03 de março, momento da morte de Twilla Morin, a filha ainda não tinha noção do perigo que a pandemia representava no Estados Unidos. Nesse dia, a residência registou 30 mortes relacionadas com o coronavírus. A primeira mensagem foi recebida cerca das 04h15 da madrugada, quando uma enfermeira do lar terá questionado a mulher sobre se ela mantinha as instruções para não acordar a idosa."Prevemos que também esteja infetada com coronavírus", afirmou uma das profissionais daquele lar, que tinha como objetivo perceber se a mulher tinha intenção de que a mulher de 85 fosse acordada ou que a mantivessem a dormir como estava previsto.A segunda mensagem de voz, três horas após a primeira, veio alertar a mulher de que a saúde da mãe se estava a deteriorar rapidamente, apelando a que Debbie contacta-se a casa de repouso.A mulher tinha intenções de visitar a mãe. No entanto, tanto ela como o seu companheiro, encontram-se também no grupo de pessoas de risco (têm 65 e 67 anos, respetivamente).Na manhã seguinte, a mulher recebeu uma terceira e última mensagem de voz. "Sabemos que é demasiado cedo mas queríamos informá-la que Twilla morreu às 02h10 desta madrugada", afirmou a enfermeira.