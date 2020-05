Mulher descobre traição do marido após erro em gesto romântico

Uma mulher descobriu a traição do marido após um erro num gesto romântico.



Rose e Matt passam muito tempo separados devido a viagens de trabalho, mas a mulher afirma que o marido tenta sempre compensar a distância.





Quando ele lhe ligou, perguntou de onde as flores tinham vindo. Assumindo que o marido estava a brincar, Rose disse: "Amo-as, embora normalmente compres rosas".

Explicando que se tinha esquecido, Rose riu e, quando Matt voltou para casa, deu as más notícias de que uma vez por mês teria que passar uma semana em Singapura em trabalho.



Uns tempos depois, numa videochamada com o marido, feita por engano, Rose percebeu que este estava com outra mulher. Acabou por encontrar um número de telefone para o qual Matt ligava diversas vezes e ao pesquisar no Facebook deparou-se com a traição.



As rosas eram para Rose [o equivalente a Rosa] e os lírios para Lily num trocadilho com os nomes das duas mulheres.