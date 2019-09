Mulher despede-se para poder cuidar do marido "porque os homens devem ser mimados"

Katrina Holte, uma mulher de 30 anos, despediu-se do seu trabalho enquanto engenheiro para poder cuidar do marido a tempo inteiro. A engenheira acorda todos os dias às 6h30 para cuidar da roupa do marido, preparar-lhe o pequeno-almoço e o almoço antes dele ir para o trabalho.



Holte acredita que os maridos "devem ser mimados pelas suas esposas" e por isso não se importa de ficar o dia todo a executar as lides domésticas, passar a ferro a roupa do marido e deixar tudo pronto para que quando Lars, gerente de engenharia de 28 anos, chegue do trabalho tenha o jantar pronto na mesa à hora certa.







Além da componente doméstica, Katrina também se inspira no visual 'vintage' das mulheres dos anos 50. Cabelo arranjado, maquilhagem em dia - com o batom vermelho em destaque, e a roupa característica da época, a mulher garante: "Estou a viver como sempre quis".



Também Lars se mostra agradado pela mudança da mulher que agora vive para si e para a casa.



Katrina foi mais longe e além de viver o estilo de vida de uma dona de casa dos anos 50 e de se vestir como tal, também a casa assumiu a decoração da época.



"Sinto que nasci na década errada, especialmente quando olho para tudo o que está a acontecer no mundo agora. Sinto que pertenço a um tempo mais agradável e antiquado. Mas sei que tudo acontece por uma razão e é da vontade de Deus que eu esteja aqui agora", explica a mulher ao jornal britânico Mirror.



A dona de casa costura ainda os seus próprios vestidos e o exercício físico que faz também se inspira naqueles anos: muitos alongamentos e aquecimento.

Quanto à música e televisão modernas, Katrina ignora-as preferindo música clássica com artistas como Frank Sinatra e Doris Day.