Mulher despedida após tossir propositadamente em pessoas num supermercado

Uma mulher foi despedida depois de ter sido filmada a tossir propositadamente em pessoas num supermercado no Nebrasca, nos Estados Unidos da América."Tenho alergias. Talvez tenha um problema médico. Não preciso de usar máscara", respondeu a mulher, identificada como Jane, a outra cliente que a filmava e questionava sobre a razão para não usar proteção individual dentro da loja.De acordo com o Independent, Jane insultou a mulher e a criança que a acompanhava e apelidou-os de "ovelhas", enquanto tossia para cima deles e os perseguia no supermercado.A empresa onde Jane trabalhava comunicou nas redes sociais que a mulher foi despedida depois deste episódio.