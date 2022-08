Mulher detida após afogar o próprio cão na piscina e mostrar momento nas redes sociais

Uma mulher norte-americana foi detida pela polícia de Brevard County, na Florida, EUA, após ter matado o próprio cão e transmitido o momento num direto feito nas redes sociais.



Erica Black, de 32 anos, terá agredido o animal, um pequeno chihuahua, antes de o atirar para dentro da piscina de casa, segurando o animal debaixo de água até morrer. Depois mostrou a cadáver do cão num 'live' do Instagram.







"Foi a coisa mais horrível que vi. Os agentes que a detiveram estavam enojados com todo este caso", relata o xerife Wayne Ivy.



"Há um sítio especial no inferno para pessoas como esta. Foi um ato não só contra os animais, mas também contra a humanidade", termina o xerife local.