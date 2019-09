Mulher detida após ser apanhada a tentar sair das Filipinas com um bebé dentro da mala

Uma mulher norte-americana foi detida esta terça-feira no aeroporto Ninoy Aquino, nas Filipinas, quando tentava sair do país com um bebé, de apenas seis dias, na bagagem.Segundo o canal de televisão norte-americano CNN, em conferência de imprensa, o porta-voz do órgão de deportação e imigração das Filipinas, Melvin Mabulac, revelou que a polícia foi informada por volta das 06h20 desta quarta-feira (23h20 desta terça-feira em Portugal Continental), que uma mulher de 43 anos tinha sido apanhada com um bebé recém-nascido na bagagem.A norte-americana viajava sozinha e foi intercetada pelos funcionários do aeroporto que decidiram inspecionar a bagagem de mão da suspeita.A mulher alegou ser tia do recém-nascido, mas não foram encontrados quaisquer dados que comprovassem estas afirmações.A divisão de de anti-tráfico humano das autoridades filipinas está a investigar o caso.