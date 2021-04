Mulher detida junto ao castelo de Windsor por protestar em topless durante funeral do príncipe Filipe

Este sábado, à porta do Castelo de Windsor, no Reino Unido, uma mulher foi detida por protestar seminua naquele local durante as cerimónias fúnebres do Príncipe Filipe.

Imagens mostram o momento em que a manifestante, que surgiu em topless, é levada pelas autoridades. Segundo os meios de comunicação ingleses, a mulher surgiu no meio da rua a gritar "salvem o planeta", segundo após terminar o minuto de silêncio que assinalou a morte do duque de Edimburgo.

Após ser detetada pelo forte dispositivo policial que se encontrava no local, a mulher saltou para cima de uma estátua da rainha Vitória.

A polícia retirou-a do local e levou-a para a esquadra.