Mulher detida por deixar recém-nascido morto na casa de banho de um avião

Corpo foi encontrado num avião da AirAsia que fazia ligação na Índia. A mãe disse não saber que estava grávida.

11:43

Uma jovem indiana de 19 anos foi detida por ter abandonado um bebé prematuro, já sem vida, na casa de banho de um avião. O caso aconteceu no passado dia 27 de julho. O corpo do bebé foi encontrado à chegada ao aeroporto de Nova Deli.

Quando o avião se preparava para aterrar, a tripulação fez a habitual inspeção ao avião e descobriu o corpo do bebé morto no chão da casa de banho. De acordo com a BBC o recém-nascido tinha a boca cheia de papel higiénico.

As autoridades explicam que a jovem disse que não tinha conhecimento da própria gravidez. Deu à luz, sozinha na casa de banho, um bebé de sete meses e meio, que acabou por deixar morto no avião.

Todas as mulheres que seguiam a bordo de um avião da AirAsia foram interrogadas até chegarem à jovem que tinha dado à luz o bebé prematuro. A mulher seguiu para um hospital próximo, onde se recusou a realizar exames médicos. O corpo do bebé foi levado para autópsia.

De acordo com a BBC, a jovem é suspeita de vários crimes. Sendo ela praticante de artes marciais, uma das hipóteses avançadas é ela ter dado uma pancada fatal na criança. Também se põe a hipótese de o bebé ter nascido já sem vida, devido aos efeitos dos medicamentos que a jovem andava a tomar para reduzir as dores.



Até à data ainda não são conhecidos os resultados da autópsia do bebé.