Mulher detida por fazer topless em casa com o marido

Uma mulher de 27 anos foi detida após ter feito topless na sua própria casa, à frente dos três filhos do seu marido, em West Valley City, Estados Unidos.Segundo avança o jornal Mirror, Tilli Buchanan, oriunda da cidade de Utah, estava com o marido Jared quando tirou a blusa e a roupa interior.De acordo com a mesma fonte, a mulher disse às crianças para não ficarem "envergonhadas" com a situação, pois "não havia diferença" entre ela e o pai. No entanto, a mãe das crianças soube da situação e apresentou queixa contra a mulher.O processo de acusação diz que a mulher estava sob o efeito de álcool e que havia dito ao marido que só vestiria a camisa novamente se este lhe mostrasse o pénis.Tilli Buchanan enfrenta agora três acusações, uma das quais envolvendo crianças.